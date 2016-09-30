Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body
1 650,00
руб.
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- - на сумму до 200 руб - 5 руб.
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|
Камера
|
Тип камеры
|зеркальная
|
Объектив
|
Поддержка сменных объективов
|байонет Canon EF/EF-S
|
Объектив в комплекте
|нет
|
Матрица
|
Общее число пикселов
|25.8 млн
|
Число эффективных пикселов
|24.2 млн
|
Размер
|APS-C (22.3 х 14.9 мм)
|
Кроп-фактор
|1.6
|
Максимальное разрешение
|6000 x 4000
|
Тип матрицы
|CMOS
|
Глубина цвета
|42 бит
|
Чувствительность
|100 - 3200 ISO, Auto ISO
|
Расширенные значения ISO
|ISO6400, ISO12800, ISO25600
|
Функция очистки матрицы
|есть
|
Функциональные возможности
|
Баланс белого
|автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
|
Вспышка
|встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II
|
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
|в объективах
|
Режимы съемки
|
Скорость съемки
|7 кадр./сек
|
Максимальная серия снимков
|110 для JPEG, 25 для RAW
|
Таймер
|есть
|
Время работы таймера
|2, 10 c
|
Режим Time-lapse
|есть
|
Формат кадра (фотосъемка)
|4:3, 3:2, 1:1, 16:9
|
Видоискатель и ЖК-экран
|
Видоискатель
|зеркальный (TTL)
|
Использование экрана в качестве видоискателя
|есть
|
Поле зрения видоискателя
|100%
|
ЖК-экран
|1040000 точек, 3 дюйма
|
Тип ЖК-экрана
|поворотный, сенсорный
|
Второй экран
|есть
|
Экспозиция
|
Выдержка
|30 - 1/8000 с
|
Выдержка X-Sync
|1/250 c
|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы
|есть
|
Автоматическая обработка экспозиции
|с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
|
Экспокоррекция
|+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
|
Замер экспозиции
|мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный
|
Брекетинг экспозиции
|есть
|
Фокусировка
|
Тип автофокуса
|фазовый
|
Количество точек фокусировки
|45, из них 45 крестовых
|
Подсветка автофокуса
|есть
|
Ручная фокусировка
|есть
|
Корректировка автофокуса
|есть
|
Фокусировка по лицу
|есть
|
Память и интерфейсы
|
Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|
Форматы изображения
|2 JPEG, RAW
|
Режим записи RAW+JPEG
|есть
|
Интерфейсы
|USB 2.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, NFC, разъем для пульта ДУ
|
Питание
|
Формат аккумуляторов
|свой собственный
|
Количество аккумуляторов
|1
|
Емкость аккумулятора
|960 фотографий
|
Батарейный блок
|BG-E14
|
Запись видео и звука
|
Запись видео
|есть
|
Формат записи видео
|MOV, MP4
|
Видеокодеки
|MPEG4
|
Максимальное разрешение роликов
|1920x1080
|
Максимальная частота кадров видеоролика
|60 кадров/с
|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080
|
Время записи видео
|размер видеофайла 4 Гб или 29 минут
|
Оптический Zoom при записи видео
|есть
|
Запись звука
|есть
|
Запись звуковых комментариев
|нет
|
Другие функции и особенности
|
Материал корпуса
|пластик
|
Защита
|от влаги
|
Дополнительные возможности
|крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR
|
Размеры и вес
|
Размер
|139x105x79 мм, без объектива
|
Вес
|730 г, с элементами питания
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