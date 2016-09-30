Итого: 13 393 000руб. (13 393 000руб.)

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    2. ФОТОТЕХНИКА
    3. ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
    4. Canon
    5. Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body
    Ожидается поступление

    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

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    Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

    1 650,00руб.
    •  Доставка по Минску:
    • - на сумму до 200 руб - 5 руб.
    • - более 200 руб - бесплатно.
    •  Доставка по Беларуси - от 10 руб.
    •  Самовывоз - Минск, пр-т Дзержинского, 104 (по предварительному заказу).

    • Каждому покупателю в ПОДАРОК:

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    • *беспроводные Bluetooth-наушники или умный фитнес-браслет

    • Гарантия 2 года. Обслуживание в авторизованном сервис-центре в Минске. Специализированный магазин. Работаем для вас уже 12 лет! Имеем в продаже различные аксессуары: карты памяти, футляры, аккумуляторы, зарядные устройства, штативы и прочее. Поможем с выбором. Аксессуары ДЁШЕВО!
    Cборка Япония! Гарантия 2 года. Обслуживание в авторизованном сервис-центре в Минске. Специализированный магазин. Работаем для вас уже 12 лет! Аксессуары ДЁШЕВО!
    Камера
    Тип камеры
    		 зеркальная
    Объектив
    Поддержка сменных объективов
    		 байонет Canon EF/EF-S
    Объектив в комплекте
    		 нет
    Матрица
    Общее число пикселов
    		 25.8 млн
    Число эффективных пикселов
    		 24.2 млн
    Размер
    		 APS-C (22.3 х 14.9 мм)
    Кроп-фактор
    		 1.6
    Максимальное разрешение
    		 6000 x 4000
    Тип матрицы
    		 CMOS
    Глубина цвета
    		 42 бит
    Чувствительность
    		 100 - 3200 ISO, Auto ISO
    Расширенные значения ISO
    		 ISO6400, ISO12800, ISO25600
    Функция очистки матрицы
    		 есть
    Функциональные возможности
    Баланс белого
    		 автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг
    Вспышка
    		 встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II
    Стабилизатор изображения (фотосъемка)
    		 в объективах
    Режимы съемки
    Скорость съемки
    		 7 кадр./сек
    Максимальная серия снимков
    		 110 для JPEG, 25 для RAW
    Таймер
    		 есть
    Время работы таймера
    		 2, 10 c
    Режим Time-lapse
    		 есть
    Формат кадра (фотосъемка)
    		 4:3, 3:2, 1:1, 16:9
    Видоискатель и ЖК-экран
    Видоискатель
    		 зеркальный (TTL)
    Использование экрана в качестве видоискателя
    		 есть
    Поле зрения видоискателя
    		 100%
    ЖК-экран
    		 1040000 точек, 3 дюйма
    Тип ЖК-экрана
    		 поворотный, сенсорный
    Второй экран
    		 есть
    Экспозиция
    Выдержка
    		 30 - 1/8000 с
    Выдержка X-Sync
    		 1/250 c
    Ручная настройка выдержки и диафрагмы
    		 есть
    Автоматическая обработка экспозиции
    		 с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
    Экспокоррекция
    		 +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
    Замер экспозиции
    		 мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный
    Брекетинг экспозиции
    		 есть
    Фокусировка
    Тип автофокуса
    		 фазовый
    Количество точек фокусировки
    		 45, из них 45 крестовых
    Подсветка автофокуса
    		 есть
    Ручная фокусировка
    		 есть
    Корректировка автофокуса
    		 есть
    Фокусировка по лицу
    		 есть
    Память и интерфейсы
    Тип карт памяти
    		 SD, SDHC, SDXC
    Форматы изображения
    		 2 JPEG, RAW
    Режим записи RAW+JPEG
    		 есть
    Интерфейсы
    		 USB 2.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, NFC, разъем для пульта ДУ
    Питание
    Формат аккумуляторов
    		 свой собственный
    Количество аккумуляторов
    		 1
    Емкость аккумулятора
    		 960 фотографий
    Батарейный блок
    		 BG-E14
    Запись видео и звука
    Запись видео
    		 есть
    Формат записи видео
    		 MOV, MP4
    Видеокодеки
    		 MPEG4
    Максимальное разрешение роликов
    		 1920x1080
    Максимальная частота кадров видеоролика
    		 60 кадров/с
    Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
    		 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080
    Время записи видео
    		 размер видеофайла 4 Гб или 29 минут
    Оптический Zoom при записи видео
    		 есть
    Запись звука
    		 есть
    Запись звуковых комментариев
    		 нет
    Другие функции и особенности
    Материал корпуса
    		 пластик
    Защита
    		 от влаги
    Дополнительные возможности
    		 крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR
    Размеры и вес
    Размер
    		 139x105x79 мм, без объектива
    Вес
    		 730 г, с элементами питания

    Скачать инструкцию на Сanon EOS80D

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