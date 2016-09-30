Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

Камера Тип камеры зеркальная Объектив Поддержка сменных объективов байонет Canon EF/EF-S Объектив в комплекте нет Матрица Общее число пикселов 25.8 млн Число эффективных пикселов 24.2 млн Размер APS-C (22.3 х 14.9 мм) Кроп-фактор 1.6 Максимальное разрешение 6000 x 4000 Тип матрицы CMOS Глубина цвета 42 бит Чувствительность 100 - 3200 ISO, Auto ISO Расширенные значения ISO ISO6400, ISO12800, ISO25600 Функция очистки матрицы есть Функциональные возможности Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг Вспышка встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II Стабилизатор изображения (фотосъемка) в объективах Режимы съемки Скорость съемки 7 кадр./сек Максимальная серия снимков 110 для JPEG, 25 для RAW Таймер есть Время работы таймера 2, 10 c Режим Time-lapse есть Формат кадра (фотосъемка) 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 Видоискатель и ЖК-экран Видоискатель зеркальный (TTL) Использование экрана в качестве видоискателя есть Поле зрения видоискателя 100% ЖК-экран 1040000 точек, 3 дюйма Тип ЖК-экрана поворотный, сенсорный Второй экран есть Экспозиция Выдержка 30 - 1/8000 с Выдержка X-Sync 1/250 c Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный Брекетинг экспозиции есть Фокусировка Тип автофокуса фазовый Количество точек фокусировки 45, из них 45 крестовых Подсветка автофокуса есть Ручная фокусировка есть Корректировка автофокуса есть Фокусировка по лицу есть Память и интерфейсы Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC Форматы изображения 2 JPEG, RAW Режим записи RAW+JPEG есть Интерфейсы USB 2.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi, NFC, разъем для пульта ДУ Питание Формат аккумуляторов свой собственный Количество аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора 960 фотографий Батарейный блок BG-E14 Запись видео и звука Запись видео есть Формат записи видео MOV, MP4 Видеокодеки MPEG4 Максимальное разрешение роликов 1920x1080 Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут Оптический Zoom при записи видео есть Запись звука есть Запись звуковых комментариев нет Другие функции и особенности Материал корпуса пластик Защита от влаги Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR Размеры и вес Размер 139x105x79 мм, без объектива Вес 730 г, с элементами питания

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